رامى الحمد الله: ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين تهدد بتقويض فرص السلام

> حذر رئيس وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية رامى الحمد الله اليوم الثلاثاء من انعكاسات ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين على تقويض فرص السلام الحقيقية فى المنطقة.

ودعا الحمد الله فى بيان عقب استقباله فى رام الله رئيس مجلس الولايات الألمانية ستانيسلاف تيليتش بحضور ممثل ألمانيا لدى السلطة الفلسطينية بيتير بيرفيرث، إلى إطلاق أفق سياسى واضح على الصعيد الدولى للتوصل لإقامة الدولة الفلسطينية.

وحسب البيان أطلع الحمد الله المسئول الألمانى على أخر التطورات السياسية والاقتصادية، ومستجدات القضية الفلسطينية، مثمنا الدعم الألمانى المستمر لفلسطين، خاصة لقطاعات التعليم والصحة والمياه، والعديد من المشاريع الحيوية والبنى التحتية بالإضافة إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أن "استمرار إسرائيل بعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، واستمرارها بسياسة الاستيطان، والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، يقضى على حل الدولتين، ويقوض فرص السلام الحقيقى بين الطرفين".

وشدد على أهمية الاستثمار الدولى فى فلسطين "باعتباره استثمارا فى السلام والاستقرار فى المنطقة برمتها"، وأكد الحمد الله أن القيادة الفلسطينية "مستمرة فى مساعيها من خلال المجتمع الدولى لتوفير حماية دولة لأبناء الشعب الفلسطيني، ومن اجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثمانية أعوام".

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