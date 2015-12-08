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بايرن يرد على أنباء انتقال ليفاندوفسكي لريال مدريد

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بايرن يرد على أنباء انتقال ليفاندوفسكي لريال مدريد بايرن يرد على أنباء انتقال ليفاندوفسكي لريال مدريد

(إفي): قلل رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، كارل هاينز رومينيجيه اليوم من أهمية الشائعات التي تربط لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالانتقال لريال مدريد الإسباني.

وقال رومينيجه قبل سفر الفريق لكرواتيا لمواجهة دينامو زغرب في دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم "بالقاء نظرة على العقد الساري لا يوجد أي سبب يدفعنا للقلق".

يشار إلى أن ليفاندوفسكي يجمعه ببايرن عقد حتى 2019 ولكنه لا يتضمن شرطا جزائيا.

يذكر أن شائعات انتقال ليفا للريال تزايدت بعدما حضر وكيله شيزاري كورشارسكي مواجهة الملكي وخيتافي في الليجا مؤخرا.

وكان كورشارسكي قال إن لديه خطة لمستقبل اللاعب استبعد فيها الانتقال للدوري الإنجليزي مفضلا عليه الليجا.

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