6 عوامل تقلل رغبة المرأة فى العلاقة الزوجية أثناء الحمل

الجماع فى الحمل

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عوامل تقلل الرغبة فى الجماع أثناء الحمل

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أثناء الحمل تحدث الكثير من التغيرات لجسم وهرمونات المرأة الحامل، يؤثر على الكثير من نشاطاتها اليومية المعتادة، وكذلك على حركتها، وقدراتها البدنية وغيرها، والحامل أثناء الحمل قد تعانى من عزوف عن ممارسة العلاقة الزوجية، ولهذا الشعور الكثير من العوامل المساعدة.>الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد، أكدت خلال حديثها عن فترة الحمل ورغبة المرأة الحامل فى ممارسة العلاقة الزوجية، على أن الكثير من السيدات أثناء الحمل لا يفضلن ممارسة العلاقة الزوجية بشكل منظم أو كثير كما كان يحدث قبل الحمل، ولعوامل كثيرة ينتابهن هذا الشعور.>ومن أهم العوامل التى تؤثر على رغبة الحامل فى ممارسة العلاقة الزوجية أثناء فترة الحمل حسب توضيح استشارى النساء والتوليد:

-التغيرات الهرمونية المصاحبة لارتفاع هرمون الحمل لا تلعب دورا كبيرا فى عزوف الحامل عن الجماع كما يشيع بين الكثيرين، ولكن لها تأثير أكيد على إحداث تغيرات مزاجية وجسدية على الحامل تجعلها نافرة من الجماع.

-القىء المتكرر فى بداية الحمل والهزلان والضعف الذى تعانيه بعض الحوامل سبب فى نفورها من الجماع.

-آلام العظام والجسد بشكل عام، والتغيرات الهرمونية التى تؤدى لرغبة الحامل فى النوم لساعات طويلة والمصحوب بحالة من الكسل الشديد يؤدى لنفورها من الجماع.

-خوف الحامل فى الشهور الأولى من الحمل على صحة الحمل وثبات الجنين سبب فى بعدها عن الجماع.

-فى الشهور الأخيرة ومع زيادة ثقل حم البطن وضغطها على الجسم وأعضائه سبب فى عزوف الحامل عن ممارسة العلاقة الزوجية لشعورها بالآلام المستمرة.

-الآلام التى تعانيها أغلب السيدات الحوامل أثناء الجماع سبب فى نفورها منه.