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الحبس عامين لصحفي وتغريم عبدالحليم قنديل 20 ألف جنيه لإدانتهما بقذف «الزند»

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الحبس عامين لصحفي وتغريم عبدالحليم قنديل 20 ألف جنيه لإدانتهما بقذف «الزند» الحبس عامين لصحفي وتغريم عبدالحليم قنديل 20 ألف جنيه لإدانتهما بقذف «الزند»

وزير العدل – الزند

قضت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد محمود، بمعاقبة محمد سعد خطاب، مستشار التحرير بجريدة صوت الأمة، بالحبس مع الشغل لمدة عامين.

وقضت أيضًا بتغريم الدكتور عبدالحليم قنديل ، رئيس تحرير الجريدة، مبلغا وقدره 20 ألف جنيه، لإدانتهما بارتكاب جريمة القذف العلني بطريق النشر بحق المستشار أحمد الزند وزير العدل إبان رئاسته لنادي قضاة ، وكذلك قذف أعضاء مجلس إدارة النادي.

كما تضمن الحكم إحالة الدعوى المدنية المقامة ضدهما، إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.

وكان مجلس إدارة نادي القضاة تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، يتهم فيه محمد سعد خطاب بارتكاب جريمة القذف العلني والسب بطريق النشر، بحق المستشار أحمد الزند، إبان رئاسته للنادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بأن نسب إليهم «خلافا للحقيقة والواقع من خلال الجريدة ارتكاب وقائع تمثل مخالفات مالية في الأعمال المتعلقة بنادي القضاة».

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