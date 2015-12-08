محامى نادى القضاة: عبد الحليم قنديل أخل بمسئوليته الأدبية بقضية "صوت الأمة"

قال صالح الدرباشى مقيم دعوى نادى القضاة ضد عبد الحليم قنديل رئيس تحرير "صوت الأمة" ومحمد سعد خطاب محرر بالجريدة، لاتهامهم بسب وقذف المستشار أحمد الزند رئيس النادى والمستشار عبد الله فتحى وكيل النادى "إن نقابة الصحفيين أفادت المحكمة رسميا أن محمد سعد خطاب ليس عضواً بالنقابة، وليس من حقه ممارسة مهنة الصحافة والكتابة ولذلك صدر ضده حكم بالحبس".

وأضاف الدرباشى فى تصريحات صحفية لـ "اليوم السابع" أن مسئولية رئيس التحرير عبد الحليم قنديل هى مسئولية مدنية، إشرافية على المحرر وما يكتبه، وأنه قد أخل بهذه المسئولية، وعقوبته طبقا للقانون هى الغرامة بحد أقصى 30 ألف جنيه، وليس الحبس.

وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود، غيابيا بحبس المحرر محمد سعد خطاب، مستشار التحرير بجريدة صوت الأمة، عامين مع الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، وذلك فى القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقى.

كان المحامى صالح الدرباشى نيابة عن نادى القضاة تقدم ببلاغ ضد المدعى عليهما "خطاب وقنديل" اتهمها بـ"سب وقذف" المستشار أحمد الزند أثناء رئاسته نادى القضاة والمستشار عبد الله فتحى وكيل أول النادى فى ذلك الوقت، من خلال نشر موضوع نسب للمدعين "تلقى رشاوى من الشركات المنفذة لمشروعات الإسكان التى يتعامل معها النادى".