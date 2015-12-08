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كابوس الأولمبياد - زيزو: اللاعبون ظلموا أنفسهم

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كابوس الأولمبياد - زيزو: اللاعبون ظلموا أنفسهم كابوس الأولمبياد - زيزو: اللاعبون ظلموا أنفسهم

يرى عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي أن اللاعبين يتحملون المسئولية الأكبر في ضياع حلم منتخب مصر بالتأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وقال زيزو في تصريحات عبر قناة ناديه:"شكل الفريق كان سيئًا للغاية، ولم أشعر بأي روح قتالية لدى اللاعبين، هذا كان ملحوظًا للجميع وكان سببًا في حالة الغضب الشديدة".

وأضاف"أحيانًا الخسارة تكون مقبولة، إذا أدى الفريق ما عليه، إلا أن اللاعبين ظلموا أنفسهم، فعلى الرغم من أن لديهم قدرات كبيرة، ولكن لم يظهر أي منهم بمستواه الطبيعي".

وواصل"أرى أن مباريات البطولة كانت سهلة، الصعوبة فقط كانت في درجة الحرارة وسوء أرضية الملعب، ولكنها عوامل سلبية على الفريقين".

وكان الأوليمبي ودع بطولة أفريقيا تحت 23 سنة من الدور الأول، حيث تذيل المجموعة الثانية برصيد نقطتين من تعادلين مع الجزائر ونيجيريا والخسارة أمام مالي.

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