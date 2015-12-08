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سموحة يرد على جوزيه: لم نتفاوض معك.. وهذا موقف البدري

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سموحة يرد على جوزيه: لم نتفاوض معك.. وهذا موقف البدري سموحة يرد على جوزيه: لم نتفاوض معك.. وهذا موقف البدري

"لم ولن نتفاوض مع مانويل جوزيه" هكذا تحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة على تصريحات المدرب البرتغالي بأن الفريق السكندري كان يرغب في التعاقد معه.

وكان جوزيه قد أكد في تصريحات له يوم الثلاثاء أن سموحة حاول التفاوض معه في الفترة الأخيرة لكنه رفض ذلك العرض لأنه لن يقوم بتدريب أي فريق في غير الأهلي (طالع التفاصيل).

وتحدث فرج عامر لـFilGoal.com قائلا:"لم ولن نتفاوض مع جوزيه".

وأضاف"وهذا الحديث ينطبق أيضا على حسام البدري، لم ندخل في مفاوضات مع أي منهما مطلقا".

وواصل"جوزيه والبدري مدربان محترمان، لكننا لدينا جهاز فني بقيادة ميمي عبد الرازق".

وأتم"هناك اتفاق مع ميمي عبد الرازق على استمراره حتى نهاية الموسم الجاري".

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فيديو اليوم السابع

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