رئيس سموحة ينافس أحمد مرتضى وطاهر أبو زيد في سباق لجنة الرياضة بالبرلمان

ينوي فرج عامر رئيس نادي سموحة الترشح لرئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب.

وكان فرج عامر قد خاض سباق الانتخابات البرلمانية واستطاع أن يفوز بمقعد في مجلس الشعب الجديد.

وأكد رئيس نادي سموحة في تصريحاته لـFilGoal.com أنه ينوي الترشح في سباق رئاسة لجنة الشباب والرياضة في البرلمان المقبل.

وينافس بذلك رئيس سموحة كل من أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الرياضة وطاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق على مقعد الرئاسة.

وكان فرج عامر قد أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أن سموحة لم يفاوض مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق لتدريب الفريق كما أوضح المدرب البرتغالي (طالع التفاصيل).