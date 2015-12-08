الأهلي: معسكر الإمارات كان رحلة علاجية لإيفونا

برر عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي عدم مشاركة ماليك إيفونا مهاجم الفريق في المباريات الودية بمعسكر الإمارات.

وخاض الأهلي مباراتين وديتين، فاز في الأولى على دبي الإماراتي برباعية نظيفة، ثم تعادل مع الصفاقسي التونسي بنتيجة 1/1.

ولم يشارك إيفونا في المباراتين، بسبب تجدد إصابته في كاحل القدم التي تعرض لها خلال مباراة السوبر أمام الزمالك في منتصف أكتوبر الماضي.

وقال زيزو إن معسكر الإمارات كان بمثابة رحلة علاجية لتجهيز إيفونا لمباريات الدوري، مؤكدًا أن الجهاز الفني فضل عدم الاستعجال في الدفع به.

وأوضح مدير قطاع الكرة بالأهلي أنه من ضمن أهداف المعسكر تجهيز بعض اللاعبين المصابين مثل أحمد فتحي وصالح جمعة، لمعاناة الأول من إصابة في الركبة والثاني من آلام في العضلة الخلفية.