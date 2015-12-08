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باكيتا يصل القاهرة لتدريب الزمالك

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باكيتا يصل القاهرة لتدريب الزمالك باكيتا يصل القاهرة لتدريب الزمالك

وصل القاهرة البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني الجديد للزمالك استعدادا لتوقيع العقود وتولي مسؤولية تدريب الفريق رسميا.

وكان الزمالك قد اتفق مع باكيتا على خلافة البرتغالي جوزفالدو فيريرا في تدريب الفريق.

ووصل باكيتا للقاهرة مساء الثلاثاء برفقة مواطنه لويس جوستافو مدرب الأحمال وكان في انتظاره إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق وكذلك أمير مرتضى منصور.

بالإضافة لوكيله سالم محمد سالم ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالزمالك.

باكيتا المدير الفني السابق للغرافة القطري كان قد وافق على خوض تجربته الأولى في مع الزمالك بعد رحلة طويلة في الملاعب العربية بالسعودية وقطر وليبيا.

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فيديو اليوم السابع

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