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#ليلة_الأبطال – صلاح يعبر اختبار الثلاثاء بنجاح.. ويؤكد مشاركته أمام باتي

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#ليلة_الأبطال – صلاح يعبر اختبار الثلاثاء بنجاح.. ويؤكد مشاركته أمام باتي #ليلة_الأبطال – صلاح يعبر اختبار الثلاثاء بنجاح.. ويؤكد مشاركته أمام باتي

عبر محمد صلاح جناح روما من اختبار المشاركة في مران فريقه ليوم الثلاثاء قبل يوم واحد من مواجهة باتي بوريسوف يوم الأربعاء.

ويحل باتي ضيفا على روما ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

صلاح يغيب منذ يوم الثامن من نوفمبر الماضي بعد إصابته في أربطة الكاحل بمبارة دربي العاصمة ضد لاتسيو.

وشارك صلاح يوم الاثنين في تدريبات روما الجماعية لأول مرة منذ إصابته، وتوقف أمر مشاركته على عبوره من اختبار المشاركة في مران الثلاثاء بدون الشعور بأي الآم وهو ما حدث.

وأعلن روما قائمته الفريق التي تواجه باتي ويتواجد بها اسم صلاح ضمن 19 لاعبا، وذلك بعدما صرح رودي جارسيا المدير الفني للفريق أن المهاجم المصري جاهز للقاء.

إذ قال جارسيا في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "صلاح في حالة جيدة، لن يستطيع لعب 90 دقيقة، ولكنه جاهز".

ويحتاج روما للفوز على باتي بأي نتيجة للتأهل لدور الـ16 باحتلال المركز الثاني في المجموعة خلف برشلونة المتصدر.

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فيديو اليوم السابع