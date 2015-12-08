تأجيل محاكمة 48 متهما بقضية مقتل الصحفية "ميادة أشرف" لـ19 ديسمبر

أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر جلسات محاكمة 48 متهما بالإنضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف وقتل الصحفية ميادة أشرف، لجلسة 19 ديسمبر، للإطلاع ونسخ صور من القضية.

وسلمت المحكمة بجلسة اليوم الخبير الفنى للاتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسطوانات لتفريغها، كما تم سماع شهادة أحد ضباط الأمن الوطنى والذى روى تفاصيل القضية من خلال التحريات التى قام باجرائها.

وتضم قائمة المتهمين 48 متهما من عناصر الإخوان بينهم 36 متهما محبوسا و12 هاربا، متهمين بقتل الصحفية "ميادة أشرف" وفتاة أخرى، وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 .

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