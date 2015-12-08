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#ليلة_الأبطال – صلاح يعبر اختبار الثلاثاء بنجاح .. ويؤكد مشاركته أمام باتي

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#ليلة_الأبطال – صلاح يعبر اختبار الثلاثاء بنجاح .. ويؤكد مشاركته أمام باتي #ليلة_الأبطال – صلاح يعبر اختبار الثلاثاء بنجاح .. ويؤكد مشاركته أمام باتي

يدرس عمر الحسيني المحترف المصري في صفوف ليفاديا تالين الإستوني العودة للعب في الدوري المصري حتى الصيف المقبل.

وقضى الحسيني مع ليفاديا موسمين حصد مع فريقه الثلاثية المحلية الدوري والكأس وكأس السوبر وسجل 13 هدفا وصنع مثلهم.

وقال الحسيني لـ FilGoal.com يوم الثلاثاء: "عدت إلى بعد انتهاء تعاقدي مع ليفاديا تالين بسبب رغبة النادي في تقليل نفقات المحترفين بسبب عدم التتويج ببطولة الموسم الماضي".

واحتل ليفاديا وصافة الدوري الإستوني الموسم الماضي وخرج من الكأس والدور الأول من دوري أبطال أوروبا.

وأضاف "تحدث معي رئيس النادي وأخبرني أن هناك اتجاه لتقليل الميزانية. كما أن عدم النجاح في عبور أي دور من دوري أبطال أوروبا حرم النادي من مبلغ جيد".

وتابع "أدرس العودة للعب في الدوري المصري حتى الصيف المقبل. الموسم انتهى فعليا في نوفمبر وأخوض الآن برنامج تأهيلي بنفسي".

"أرفض فكرة الاختبار في أحد أندية الدوري المصري باستثناء الأهلي أو الزمالك بالتأكيد".

ولعب عمر الحسيني -30 عاما- 72 مباراة رسمية مع ليفاديا تالين في بطولات مختلفة.

وأتم "من الممكن أن ألعب في أي نادي مصري في الوقت الحالي.. وأدرس بعض العروض للعودة إلى أوروبا مرة أخرى".

شاهد بعض مهارات اللاعب

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فيديو اليوم السابع

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