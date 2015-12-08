حقائب فاخرة للسهرات تشبه التحف الفنية في تصميماتها!

تعتبر حقيبة اليد مكملاً أساسياً لإطلالاتك اليومية كما لإطلالاتك في السهرات والمناسبات الرسمية. وتسطيع الحقيبة أن تضيف الكثير من الأناقة والفخامة إذا كان تصميمها مميّزاً وعرفت كيف تختارينها وتنسّيقينها مع ملابسك. واليوم، قمنا باختيار تصميمات رائعة من حقائب اليد الرسمية لتكملي بها أناقتك في السهرات.

حقائب "تودز" الجديدة، مثالية لكل امرأة عصرية!

وقد لاحظنا في هذا الموسم أنّ مصمّمي الأزياء أبدعوا في تصميم حقائب اليد، حين قدموا منها أشكالاً رائعة أشبه بتحف فنية أكثر منها حقائب يد. وقد تنوّعت ألوانها بشكل كبير كما الأقمشة والموادّ المصنوعة منها، فرأينا منها الأسود والأبيض، كما الفوشيا، والأزرق، بالاضافة إلى الألون المعدنية كالذهبي والفضي والبرونزي.

بعض هذه الحقائب صنعت من قماش الساتان، وبعضها من الدانتيل، بينما البعض الآخر صنع من الجلد أو حتى من البلاستيك. وقد زيّنت بعضها أحجار الكريستال البراقة أو التطريزات الفاخرة والرسومات الرائعة.

وقد رأينا أجملها لدى كل من "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin، "أوسكار دي لا رينتا" Oscar de la Renta، "فالنتينو" Valentino، "جيمي تشو" Jimmy Choo، "توم فورد" Tom Ford، "ألكسندر ماكوين" Alexander McQueen وغيرهم…

لسهراتك الفاخرة، أنصحك باختيار إحدى هذه الحقائب، التي ستضيف الكثير من الروعة إلى إطلالاتك، مهما كان فستان السهرة بسيط التصميم.

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