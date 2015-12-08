مجموعة مجوهرات "سانت تروبيه" من "شاريول"

أدّت شعبيّة وأنوثة مجموعة ساعات "سانت تروبيه" St-Tropez™ الأيقونية من "شاريول" CHARRIOL إلى ظهور مجموعة مجوهرات جديدة حملت نفس الاسم وتميّزت بالروح الساحرة نفسها التي تتميّز بها الساعات. فتمّ العمل بالعناصر الأساسية التي تشكّل تصميم "سانت تروبيه" St-Tropez™ - مثل السوار السكلي المزيّن والسوار على شكل سلسلة – وتحويلها إلى أساور وخواتم متأنّقة للغاية. فتتوفّر خواتم بسلكٍ أحادي نحيف وملتفّ ويرافقها سوار جميل على شكل سلسلة، في حين تأتي أيضاً الأساور العريضة بتصميمٍ أعرض بأربعة أسلاك. وتتمتّع كافة هذه الإصدارات بزينة من اللّكر الأبيض أو الأسود. وتتراوح الألوان بين الذهب الورديّ والأسود والفضيّ. وتكون كلّ قطعة شريكة مثالية لساعات "سانت تروبيه" St-Tropez™، أو تصلح للارتداء بمفردها بشكل يجسّد كامل أناقة هذا المنتجع الفرنسي العريق.