أخبار عاجلة

الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

مجموعة مجوهرات "سانت تروبيه" من "شاريول"

Google+ Print

الثلاثاء 08-12-2015 18:35

أدّت شعبيّة وأنوثة مجموعة ساعات "سانت تروبيه" St-Tropez™ الأيقونية من "شاريول" CHARRIOL إلى ظهور مجموعة مجوهرات جديدة حملت نفس الاسم وتميّزت بالروح الساحرة نفسها التي تتميّز بها الساعات. فتمّ العمل بالعناصر الأساسية التي تشكّل تصميم "سانت تروبيه" St-Tropez™ - مثل السوار السكلي المزيّن والسوار على شكل سلسلة – وتحويلها إلى أساور وخواتم متأنّقة للغاية. فتتوفّر خواتم بسلكٍ أحادي نحيف وملتفّ ويرافقها سوار جميل على شكل سلسلة، في حين تأتي أيضاً الأساور العريضة بتصميمٍ أعرض بأربعة أسلاك. وتتمتّع كافة هذه الإصدارات بزينة من اللّكر الأبيض أو الأسود. وتتراوح الألوان بين الذهب الورديّ والأسود والفضيّ. وتكون كلّ قطعة شريكة مثالية لساعات "سانت تروبيه" St-Tropez™، أو تصلح للارتداء بمفردها بشكل يجسّد كامل أناقة هذا المنتجع الفرنسي العريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي