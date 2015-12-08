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رئيس جامعة سوهاج يتفقد قاعة مؤتمرات الجامعة الجديدة ويلتقي بعدد من الطلاب‎

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رئيس جامعة سوهاج يتفقد قاعة مؤتمرات الجامعة الجديدة ويلتقي بعدد من الطلاب‎ رئيس جامعة سوهاج يتفقد قاعة مؤتمرات الجامعة الجديدة ويلتقي بعدد من الطلاب‎

د. نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج

 

استقل د. نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، “الطفطف” المخصص للجامعة الجديدة أثناء تفقده التطورات الأخيرة التي شهدتها الأعمال بقاعة المؤتمرات الكبرى “قناة السويس الجديدة”، والتي بدأ اليوم فرشها بالموكيت، كخطوة في اتجاء الانتهاء الكامل منها خلال الشهرين القادمين.

ثم قام د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة، ود. صفا محمود نائب رئيس الجامعة، وعمداء كليات التربية والزراعة والتجارة بجولة تفقدية لمباني تلك الكليات والتحدث مع الطلبة والطالبات داخل القاعات وخارجها، للتواصل المستمر معهم لإدراك نقاط القوة والعمل على زيادتها و تحديثها، ومعرفة نقاط الضعف ومصدر شكواهم للعمل على إيجاد حلول مباشرة وسريعة تعمل على استقرار العملية التعليمية داخل الجامعة ككل، حيث تابعوا الكافتيريات، وأسعار تصوير الورق بأكشاك ماكينات التصوير، وطمأنة الطلاب بجودة مياه الشرب، وأكد على توفير عدد هائل من الكراسي لكلية التربية لاستيعاب طلبة وطالبات الكلية.

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