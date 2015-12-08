وزير الإعلام اليمنى : إنشاء مدينة إعلامية فى عدن بدعم خليجى

>قال وزير الأعلام اليمنى الدكتور محمد عبد المجيد قباطى أن لدى الوزارة والقيادة السياسية توجهات لإنشاء مدينة إعلامية متكاملة فى عدن بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح الوزير فى تصريح له نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية اليوم /الثلاثاء/ أن هناك وعودا صادقة من قبل الأشقاء فى دول مجلس التعاون الخليجى الذين أبدوا استعدادهم لتقديم مزيد من الدعم لإعادة عدن إلى موقعها الثقافى والإعلامى بتوجيه وبدعم من قبل رئيس دولة الأمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكان الوزير قد قام اليوم بتفقد مشروع مبنى قناة عدن الفضائية بمديرية صيره بعدن للوقوف على حجم الأضرار التى لحقت بالمبنى والذى يعتبر المرحلة الأولى من مشروع القناة الذى يحتوى على استديوهات ومحطة بث فضائى ومحطة كهرباء وذلك فى أول نشاط له منذ تعيينه وزيرا قبل أسبوع .

وأعرب قباطى عن أسفه إزاء التدمير الذى حدث بالمبنى المقام على مساحة 14 ألف متر وكان جاهزا للعمل إلا أنه تم تدميره بالكامل من قبل المليشيات الانقلابية التى دمرت كل شيئ جميل فى هذه المحافظة بشكل خاص وفى اليمن بشكل عام.

ووعد وزير الإعلام بإعادة بناء ما تم تدميره أثناء الحرب واستكمال بناء المنشآت الأخرى للإذاعة والتلفزيون بمحافظة عدن وتزويدهما بالمعدات والأجهزة الفنية، وأشار إلى أن عدن هى منشأ الصحافة فى الجزيرة العربية حيث صدرت فيها أول صحيفة على مستوى الجزيرة وأنشئت فيها أول محطة تلفزيونية وإذاعية فى المنطقة .

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