بالصور.. السيسى: نبذل جهودا ضخمة لحماية حدودنا مع ليبيا من الإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نبذل جهودا ضخمة لحماية حدودنا مع ليبيا من الإرهاب، مؤكدا أنه لا بد من تضافر الجهود دولية لمكافحة الإرهاب.>وأضاف الرئيس السيسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء اليونان فى أثينيا، إن الشعب المصرى أتم استحقاقات خارطة الطريق فى التحول الديمقراطى بانتخاب برلمان وهو ما يساعد فى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.>وعبر الرئيس السيسى، عن ثقته الكاملة فى مستقبل العلاقات المصرية اليونانية، وفتح آفاق جديدة، مؤكدا أنه بحث مع رئيس ورئيس الوزراء اليونان القضية الفلسطينية والأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا بين الحكومتين المصرية واليونانية فى المجال الاقتصادى والتعاون العسكرى والأمنى وهو ما يعتبر نموذجا يحتذى به دوليا.

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