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بالصور.. السيسى: نبذل جهودا ضخمة لحماية حدودنا مع ليبيا من الإرهاب

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بالصور.. السيسى: نبذل جهودا ضخمة لحماية حدودنا مع ليبيا من الإرهاب بالصور.. السيسى: نبذل جهودا ضخمة لحماية حدودنا مع ليبيا من الإرهاب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نبذل جهودا ضخمة لحماية حدودنا مع ليبيا من الإرهاب، مؤكدا أنه لا بد من تضافر الجهود دولية لمكافحة الإرهاب.
>اليوم السابع -12 -2015
>وأضاف الرئيس السيسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء اليونان فى أثينيا، إن الشعب المصرى أتم استحقاقات خارطة الطريق فى التحول الديمقراطى بانتخاب برلمان وهو ما يساعد فى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.
>اليوم السابع -12 -2015
>وعبر الرئيس السيسى، عن ثقته الكاملة فى مستقبل العلاقات المصرية اليونانية، وفتح آفاق جديدة، مؤكدا أنه بحث مع رئيس ورئيس الوزراء اليونان القضية الفلسطينية والأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا بين الحكومتين المصرية واليونانية فى المجال الاقتصادى والتعاون العسكرى والأمنى وهو ما يعتبر نموذجا يحتذى به دوليا.

اليوم السابع -12 -2015


>- رئيس اليونان يؤكد للسيسى اهتمام شركات بلاده بمشروع تنمية قناة السويس

- السيسى من أثينا: اليونان صوت مصر أمام أوروبا.. ونرسخ لتعاون إقليمى كبير

- السيسى لرئيس وزراء اليونان: مصالحنا مشتركة وشعوبنا تنتظر منا الكثير

- رئيس الوزراء اليونانى لـ"السيسى": حضوركم مثل الشمس الدافئة فى الشتاء البارد

- بدء مباحثات السيسى ورئيس وزراء اليونان فى أثينا

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مصر 365

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