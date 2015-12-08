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وزير الخارجية التركي: لن نسحب قواتنا من العراق

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وزير الخارجية التركي: لن نسحب قواتنا من العراق وزير الخارجية التركي: لن نسحب قواتنا من العراق

 

مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي

أكد مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، أن تركيا لن تسحب قواتها الموجودة في العراق، ولكنها أوقفت نشر أي قوات أخرى في الشمال، مؤكدًا احترام بلاده لسلامة الأراضي العراقية.
> وكان حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، قد أمهل يوم الاثنين الماضي، تركيا 48 ساعة “تنتهي في الساعة 18:00 بحسب توقيت غرينتش” لسحب قواتها من شمال العراق، متحديًا إياها أن تبرز أي دليل يشير إلى علم العراقية أو موافقتها على وجود القوات التركية.
> و قال إبراهيم الجعفري، وزير الخارجية العراقي، أمس الاثنين، إن المهلة لا تشمل المستشارين الأتراك الذين يساعدون في تدريب متطوعين عراقيين.
> وعبر رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، عن رغبته في زيارة بغداد في أسرع وقت ممكن لتهدئة الخلاف الذي نشأ بسبب نشر قوات تركية لتدريب القوات العراقية في قتالها لمسلحي تنظيم داعش، وأكد أن نشر قواتها مؤخرا في شمال العراق جزء من بعثة لتدريب وإعداد القوات العراقية، مؤكدًا أن أكثر من 2000 فرد تلقوا تدريبات في معسكر بشمال العراق.

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