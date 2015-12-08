تأجيل محاكمة المتهمين في قضية«مقتل ميادة أشرف» لـ«19 ديسمبر»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مقتل ميادة أشرف”، لجلسة 19 ديسمبر؛ لسماع الشاهدين الثاني والثالث.

وصرحت المحكمة للدفاع بالإطلاع على التحقيقات والحصول على نسخة منها.

وانتقد رئيس هيئة المحكمة، أسئلة أعضاء هيئة الدفاع، لشاهد الإثبات الأول، مطالبًا أياهم بتوجيه أسئلة متعلقة بالقضية.

وقال القاضي – تعليقًا على سؤال أحد الدفاع – “لا تعليق.. المحكمة تحملت أكثر مما يتحمله البشر.. شوفوا القضية بدأت من إمتى واحنا قاعدين لغاية إمتى”، فيما أثنى الدفاع على سعة صدر المحكمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 35 محبوساً ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.