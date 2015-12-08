سائق «توك توك» يعتدي جنسيًا على عاملة بالقناطر الخيرية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط سائق "توك توك"، بتهمة التعدى على عاملة بمحل ملابس جنسيًا بعد رفض أهلها الزواج منه، فاستدرجها لمنزله وتعدى عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء سعيد شلبي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أشرف صالح مأمور قسم القناطر الخيرية يفيد تلقيه بلاغًا من عبد النبي "ع" 53 عاما نجار بقيام إسلام "ا" 21 عاما سائق توك توك بالتعدي جنسيًا على نجلته 14 عاما، وتعمل عاملة بمحل ملابس بعد عودتها من العمل واقتيادها لمنزله والاعتداء عليها لرفض أهلها الزواج منه.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بمعاشرتها جنسيًا بكامل إرادتها ولم يكن إرغامًا عنها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8694 إداري مركز القناطر الخيرية لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة العامة.

شبكةعيونالإخبارية

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