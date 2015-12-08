أخبار عاجلة

الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

سائق «توك توك» يعتدي جنسيًا على عاملة بالقناطر الخيرية

Google+ Print
سائق «توك توك» يعتدي جنسيًا على عاملة بالقناطر الخيرية سائق «توك توك» يعتدي جنسيًا على عاملة بالقناطر الخيرية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط سائق "توك توك"، بتهمة التعدى على عاملة بمحل ملابس جنسيًا بعد رفض أهلها الزواج منه، فاستدرجها لمنزله وتعدى عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء سعيد شلبي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أشرف صالح مأمور قسم القناطر الخيرية يفيد تلقيه بلاغًا من عبد النبي "ع" 53 عاما نجار بقيام إسلام "ا" 21 عاما سائق توك توك بالتعدي جنسيًا على نجلته 14 عاما، وتعمل عاملة بمحل ملابس بعد عودتها من العمل واقتيادها لمنزله والاعتداء عليها لرفض أهلها الزواج منه.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بمعاشرتها جنسيًا بكامل إرادتها ولم يكن إرغامًا عنها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8694 إداري مركز القناطر الخيرية لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة

الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة

الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة

الشرطة تعيد "كفيف" لأسرته بعد تغيب 10 سنوات

الشرطة تعيد "كفيف" لأسرته بعد تغيب 10 سنوات