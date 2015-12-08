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رئيس وزراء اليونان: نتعاون مع إسرائيل ونسعى لحل المشكلة الفلسطينية بالحوار

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رئيس وزراء اليونان: نتعاون مع إسرائيل ونسعى لحل المشكلة الفلسطينية بالحوار رئيس وزراء اليونان: نتعاون مع إسرائيل ونسعى لحل المشكلة الفلسطينية بالحوار
قال أليكسيس تسيبراس، رئيس وزراء اليونان، إننا نريد أن تكون هناك علاقات حسن جوار وتعاون مع الدول كى نحول المنطقة إلى منطقة رفاهية، مشيرا إلى أن واليونان يلعبان دورا كبيرا فى استقرار المنطقة.

وأضاف "تسيبراس" خلال مؤتمر مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعاصمة اليونانية أثينا، أن اليونان دائما لها علاقات متميزة جدا مع الدول العربية، وأيضا هى دولة لها علاقات تعاون مع إسرائيل، لافتا إلى أن اليونان تريد حل مشكلة فلسطين لأنها تؤمن بضرورة فتح الحوار والتعاون.

وأوضح رئيس وزراء اليونان، أن بلاده عانت من الاحتلال شمال أراضى قبرص ولذلك تسعى من أجل حل المشكلة الفلسطينية، مشيرا إلى أن التطرف والفاشية المتصاعدة يجب أن نوحد قوتنا ضدها، وهناك نية جادة للقيام بعزل كل هذه العناصر كى لا تعكر بآرائها وأفكارها الموقف، وأن نبث روح الطمأنينة بين الشعوب، لأن هذا يعتبر حقا تستحقه شعوب كل الدول أينما تواجدت وخاصة شعوب المنطقة والاتحاد الأوروبى.


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