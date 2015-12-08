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الأمين العام للنواب: انتهاء 101 نائب من استخراج كارنيهات العضوية

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الأمين العام للنواب: انتهاء 101 نائب من استخراج كارنيهات العضوية الأمين العام للنواب: انتهاء 101 نائب من استخراج كارنيهات العضوية
أعلن المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، عن انتهاء 101 نائب من الفائزين فى المرحلة الثانية فى الانتخابات البرلمانية من استخراج كارنيه العضوية فى اليوم الأول من الأيام المخصصة للنواب الفائزين فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وعددهم 282 عضوا.

وقال سعد، إن من بين الأعضاء الذين سجلوا بياناتهم على مدار اليوم 26 من الفائزين على القوائم (جميعهم من قائمة حب )، و75 فردى.

وأوضح أن الـ101 عضو بواقع 66 نائبا مستقلا، و35 نائبا حزبيا منهم"واحد من حزب المحافظين، و1 للحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى، و14 من المصريين الأحرار، و4 من حزب الوفد الجديد، و4 من حزب حماة الوطن، و7 من مستقبل وطن، و2 من حزب المؤتمر، وواحد من الإصلاح والتنمية، وواحد من مصر بلدى."

وفقا للبيان الصادر، سجلت 17 سيدة بيانات عضويتهن، و2 من الشباب، و2 من نسبة الأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، و16 من أعضاء المجالس النيابية السابقة بواقع (15كانوا عن مجلس الشعب، وواحد عن مجلس الشورى)، وواحد من المصريين المقيمين بالخارج، فيما لم يحضر أحد من مزودجى الجنسية.
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