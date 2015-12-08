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رئيس وزراء اليونان: ماذا كان سيحدث لأوروبا من داعش إذا كانت مصر غير مستقرة؟

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رئيس وزراء اليونان: ماذا كان سيحدث لأوروبا من داعش إذا كانت مصر غير مستقرة؟ رئيس وزراء اليونان: ماذا كان سيحدث لأوروبا من داعش إذا كانت مصر غير مستقرة؟
قال رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبيراس، إن لا تحتاج جسور اتصال مع الاتحاد الأوروبى، لأن لديها بالفعل علاقات ممتازة مع الدول الأوربية، مضيفا أن مصر واليونان بينهما علاقات متينة، لأنهما دول جوار، وترجع لجذور التاريخ، وحضارتنا قديمة، ونفهم بعضنا ونساعد أنفسنا وتقف كل دولة بجانب الأخرى.

أضاف رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبيراس فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أثينيا، أن مصر تتغلب على ظاهرة عدم الاستقرار التى شهدتها فى السنوات الماضية متسائلاً: ماذا كان يحدث لأوروبا والمنطقة من تنظيم داعش إذا كانت مصر غير مستقرة؟!.

وأكد أن مصر الآن تستطيع أن تواجه وتلعب دورا لاستقرار فى المنطقة، وأن التعاون بيننا يكون بمثابة قدوة للآخرين فى الاستقرار، موضحاً أننا سنخرج بحلول لمواجهة مشكلات المنطقة أبرزها المشكلة الفلسطينية ومصر واليونان لهما رؤية لحل القضية الفلسطينية بفتح الحوار وإقناعهما للتعايش الثنائى.


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مصر 365

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