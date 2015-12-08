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إصابة عاملين مصريين فى سقوط قذائف هاون على الحى الصناعى ببنغازى

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إصابة عاملين مصريين فى سقوط قذائف هاون على الحى الصناعى ببنغازى إصابة عاملين مصريين فى سقوط قذائف هاون على الحى الصناعى ببنغازى
أصيب عاملان مصريان وأحد عناصر الوحدات المساندة التابعة للجيش الليبى، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط قذائف هاون على الحى الصناعى فى مدينة بنغازى شرق ليبيا.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء فى بنغازى فاديا البرغثى -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المستشفى استقبل اليوم ثلاثة مصابين جراء سقوط قذائف هاون على الحى الصناعى بمدينة بنغازي؛ بينهم عاملان مصريان هما: علاء خليفة أحمد (مصاب فى ساقه اليسرى)، وعلى محمود أحمد (مصاب فى ذراعه اليسرى)، موضحة أن حالتهما الصحية جيدة.

وأضافت البرغثى أن قذيفة أخرى سقطت بمحور الصابري، ما أسفر عن إصابة أحد المتطوعين بالوحدات المساندة للجيش الليبى من شباب المناطق التابعة لكتيبة أولياء الدم، ويتلقى العلاج بالمستشفى.

يذكر أن سقوط قذائف عشوائية بمناطق مختلفة بمدينة بنغازى أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

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مصر 365