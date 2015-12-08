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صور | 11 نجمة عالمية وعربية ضحايا «العنف الأسري»

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11 نجمة عالمية وعربية ضحايا «العنف الأسري»

11 نجمة عالمية وعربية ضحايا «العنف الأسري»

نشرت وكالة أخبار المرأة، تقريرًا بالتزامن مع انطلاق حملة عالمية شاركت بها نجمات حول العالم للتوعية ضد العنف الأسري الذي تتعرّض له النساء حول العالم. ومن بين النجمات اللواتي شاركن في الحملة، وظهرن بصور النساء المعنّفات، كل من أنجيلينا جولي، كيندال جينر، مايلي سايروس، كريستين ستيوارت، مادونا، غوينيث بالترو وإيمي واتسون.. إلى جانب كيم كارداشيان التي كانت بطلة الحملة. إذ اعترفت، ربما للمرة الأولى، بأن زوجها الأول الذي ارتبطت به خلافاً لإرادة عائلتها عام 2000، كان يعنّفها جسدياً ونفسياً، من خلال ضربها، وملاحقتها، وإبعادها عن عائلتها، إلى أن وقع الطلاق عام 2003.

1 ــ ريهانا
> النجمة العالمية كانت تتعرض لضرب مبرح من قبل حبيبها النجم الغنائي كريس براون، وقررت كسر الصمت والكلام عن الموضوع. وقد أدت اعترافاتها إلى منع براون أخيراً من دخول أستراليا، بسبب تعنيفه لحبيبته السابقة. وقالت ريهانا إنها تشجّعت للحديث عن الموضوع كي تساعد آخرين على تخطيه والحديث عنه ورفضه.

ريهانا

ريهانا

 

2 ــ هالي بيري
> إحدى أكثر نجمات هوليوود شهرة، كانت بدورها عرضة للعنف. إذ كشفت في إحدى المقابلات أنها كبرت في بيت حيث يضرب والدها والدتها بشكل يومي، كما أنه كان يضرب شقيقتها الكبرى. وعندما هربت من البيت مع حبيبها، قام هو الآخر بتعنيفها بشكل وحشي، إلى أن فقدت تقريبا حاسة السمع في أذنها اليمنى. ونشطت هالي بيري بعد ذلك في جمع التبرعات لجمعيات تُعنى بالتوعية والدفاع عن النساء المعنّفات.

هالي بيري

هالي بيري

 

3 ــ روبن غيفنز
> الممثلة الشهيرة التي تزوّجت من بطل الملاكمة مايك تايسون لعام واحد فقط، كشفت أنها خلال هذا العام كانت تتعرّض لضرب مبرح من قبل زوجها الشهير، واعترفت أنه قال في إحدى مقابلاته إن “أفضل لكمة لكمها في حياته كانت اللكمة التي وجّهها إلى زوجته”.

روبن غيفينز

روبن غيفينز

 

4 ــ تشارليز ثيرون
> النجمة الجنوب أفريقية كانت ربما من أشجع من تكلم عن تعرضه للعنف. العنف الذي تلقته هي وأمها من والدها بشكل يومي، لتنتهي القصة بقتل الأم للأب دفاعاً عن نفسها. ورغم أن ثيرون لا تردّد كثيراً القصة، لكنها تعمل بشكل مكثف لمساعدة النساء والأطفال الذين يتعرضون للعنف في موطنها، أي جنوب أفريقيا وفي الولايات المتحدة الأميركية.

تشارليز ثيرون

تشارليز ثيرون

 

5 ــ مادونا
> القصة الأشهر في هوليوود عن العنف الأسري، بطلاها مادونا وشون بن، اللذين كانا متزوجين في الثمانينيات. كان شون بن وقتها مشهوراً بسلوكه العنيف مع الصحافة، لكن أيضاً مع زوجته مادونا. وقالت مادونا إنه في إحدى المرات ضربها بعصا بايسبول على رأسها، أما المرة الأعنف، فكانت عندما ربطها بكرسي وضربها بعنف، وهدّد بحلق شعرها، ثم بعدما انتهى من عنفه طردها من غرفة الفندق.

مادونا

مادونا

 

6 ــ تينا ترنر
> في كتابها الصادر في الثمانينيات، شرحت النجمة العالمية تينا ترنر الرعب الذي عاشته مع زوجها آيك ترنر المدمن على المخدرات والعنيف، وكيف هربت منه من دون أن تملك ولا ربع دولار، وكيف نجحت في العودة إلى الفن والنجاح مجدداً.

تينا ترنر

تينا ترنر

 

 

7 ــ نجوى كرم
> بخفّة كثيرة وطريقة ساخرة، كشفت النجمة اللبنانية نجوى كرم أن زوجها السابق متعهّد الحفلات يوسف حرب كان يضربها، ليؤكد هو ذلك، بالخفة والسخرية نفسها.

 

نجوى كرم

نجوى كرم

 

8 ــ دومينيك حوراني
> عارضة الأزياء والمغنية اللبنانية اعترفت هي أيضاً بأن زوجها الأول كان يضربها بشكل متكرّر. وقد روت قصتها في إحدى المقابلات التلفزيونية قبل سنوات.

دومينيك حوراني

دومينيك حوراني

 

9 ــ
> النجمة المصرية الأشهر حالياً، روت لهالة سرحان قبل سنوات، كيف كانت تهرب من زوجها الأولى وتختبئ داخل خزانة الملابس كي تتفادى ضرباته.

شيرين

شيرين

 

10 ــ علا غانم
> الممثلة المصرية شرحت بالتفصيل كيف ضربها زوجها الثاني بعنف أمام ابنتيها اللتين أنجبتهما من زواجها الأول، وكيف هربت منه معهما وطلبت الطلاق بعدها.

علا غانم

علا غانم

 

11 ــ ماجدة الرومي
> في البداية كانت ماجدة الرومي تنفي ما قيل عن أن زوجها ضربها وطردها من منزلهما منتصف الليل في الأيام التي سبقت انفصالهما، لكن بعدها باتت لا تعلّق على الموضوع، في إشارة إلى حدوثه حقيقة، بعدما أخبرته أنها اكتشفت خيانته لها.

ماجدة الرومي

ماجدة الرومي

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