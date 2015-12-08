«زعزوع» : نتوقع تراجع إيرادات السياحة بنسبة 10% العام الجاري

أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، أن ستنخفض إيرادات السياحة في 2015 إلى10 %، على الأقل مقارنة مع السنة الماضية بعد حادث سقوط الطائرة الروسية الذي دفع روسيا وبريطانيا لتعليق رحلات وإن السلطات تعمل على استعادة الثقة مرة أخرى.

وكان من المتوقع تعافى قطاع السياحة في مصر هذا العام بعدما تضرر بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، حسبما أفادت رويترز.

و أضاف زعزوع، على هامش مؤتمر المشروعات العملاقة، أن مصر تعمل على سد أي ثغرات في الأمن وإقناع السياح بالعودة إلى مواقعها الأثرية وسواحلها، وتسبب حادث الطائرة بالفعل في خسائر مباشرة 2.2 مليار جنيهًا لكن الخسائر غير المباشرة ستكون أكبر ويصعب تقديرها، متابعًا أن التأثير ضئيل حاليًا لكن إذا استمر لفترة أطول فسيكون أكبر بكثير.