علماء يطورون بعوضًا عقيمًا للحد من انتشار الملاريا

قال علماء بريطانيون إنهم طوروا، عن طريق التغيير الجيني، بعوضا عقيما لا يمكنه التكاثر، في خطوة يصفونها بأنها انجاز كبير في الحرب ضد وباء الملاريا الذي ينقله البعوض.

وقالوا إن نسختين من الجين المعدل تجعل اناث البعوض الناقل للملاريا عقيمة تماما، فيما تكفي نسخة واحدة لنقل الجين الى الاجيال المقبلة من البعوض.

> ومن شأن ذلك نشر جين العقم بشكل مستمر بين اجيال البعوض بحيث تنقرض الفصائل الناقلة للملاريا بشكل كامل.

وقال هؤلاء العلماء في بحث نشروه إن هذا الانجاز سيساعد في القضاء على البعوض الذي ينقل طفيلي الملاريا الى البشر عن طريق اللسع، وسيتمكن نسل البعوض الذي يحمل نسخة واحدة من هذ الجين من توريثه للاجيال المقبلة، بينما لن تتمكن الاناث التي ترث نسختين من الانجاب.

ولكن فريق البحث التابع لكلية امبريال في لندن يقول إنه ينبغي اجراء اختبارات سلامة اضافية، مما يعني أنه لن يتم اطلاق البعوض المحور قبل مرور عشر سنوات على الأقل.

وشملت التجارب التي اجراها فريق كلية امبريال على بعوض انوفلس غامبياي (Anopheles gambiae) واسع الانتشار في منطقة جنوب الصحراء الافريقية التي تشهد اكبر عدد من الوفيات بالملاريا، جمع البعوض المحور مع العادي لتشجيعها على التكاثر.

وتم نتيجة هذه التجارب نقل جين العقم الى اكثر من 90 بالمئة من نسل البعوض من ذكور واناث عبر 5 اجيال متعاقبة. وتم ذلك بفضل تقنية يطلق عليها Gene Drive، حسب ما قال الباحثان توني نولان واندريا كريسانتي،وهي تقنية تسمح بتعزيز القدرة على نقل الجينات المحورة من جيل الى آخر.

ولكن بعض الخبراء يخشون من أن القضاء على البعوض بشكل تام قد يخل من توازن البيئة ويؤدي إلى مضار اخرى ليست في الحسبان.

ولكن البروفيسور نولان قال إن الطريقة التي ابتكرها فريقه البحثي لن تؤدي الى نقص كبير في اعداد البعوض بشكل عام، فقط في اعداد تلك التي تنقل مرض الملاريا.

> وأكد البروفيسور نولان أن “هناك 3400 فصيل من البعوض في العالم تقريبا، وبينما يعد فصيل انوفلس غامبياي من الفاصائل المهمة الناقلة للملاريا لا يشكل هذا الفصيل الا واحدا من 800 فصيل في القارة الافريقية. ولذا فالقضاء عليه في بعض المناطق لن يؤثر على البيئات المحلية تأثيرا كبيرا.”