صورة - ريال مدريد ينافس نفسه في قائمة ' بطل دوري الأبطال الأكثر تسجيلا '

من هو أكثر فريق سجل في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا حتى توج باللقب؟ ريال مدريد، ولا شيء ملفت حتى الآن فالمفاجأة في رقم آخر.

نشر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إحصائية بعدد الأهداف التي سجلها كل بطل لدوري أبطال أوروبا من 1993 حتى الآن.

ويتصدر ريال مدريد هذه القائمة، فهو أكثر من سجل من بين أبطال البطولة، حيث سجل 41 هدفا في مشواره للتتويج بنسخة 2014.

المثير أن ريال مدريد أيضا هو صاحب المركزين الثاني والثالث، حيث سجل 35 هدفا في التتويج بنسختي 2000 و2002.

ومن بعد ريال مدريد، يأتي برشلونة الذي سجل 32 هدفا في التتويج ببطولة 2009.

ثم يتساوى بايرن ميونيخ مع برشلونة في عدد الأهداف التي سجلها الفريقان للتتويج بنسختي 2013 و2015 بالترتيب.

فيما كان إنتر ميلان البطل الأقل تسجيلا، حيث سجل 17 هدفا للتتويج بدوري الأبطال 2010 تحت قيادة جوزيه مورينيو.