رفع مستوى المنظومة الصحية بالأقصر بتطوير أربعة مستشفيات

اقتربت الأقصر من تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة العلاج والرعاية الصحية للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكدت محافظة الأقصر، في بيان بها، اليوم الثلاثاء، أن الخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبالتعاون مع جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة ممثلًا في الشركة العالمية للبصريات وإدارة المشروعات، تتضمن مشروعات لتطويرأربعة مستشفيات بالمحافظة، وهي: مستشفى أرمنت المركزي، ومستشفى العديسات التكاملي ومستشفى البياضية المركزي ومستشفى الأقصر العام.

وقال محمد بدر، محافظ الأقصر، إنه بجانب مشروعات تطوير المستشفيات الخمس، فإن العمل يجرى في المبنى الجديد لمستشفى إسنا المركزي، ليتم افتتاحه خلال 18 شهرًا ، وأنه حتى لا تتأثر الخدمات الصحية بالمبنى القديم بالمستشفى، فقد تم وضع مشروعًا عاجل لتطوير المبنى الحالي ورفع فاءة منشآته بتكلفة 3 ، قامت بتوفيرها مؤسسة الأورمان، حيث ينتظر من تلك التطويرات في موعد أقصاه 60 يومًا، وأنه تم ضغط الجدول الزمني لإقامة المبنى الجديد للمستشفى ليتم الإنتهاء منه خلال 18 شهرًا ، بدلًا من عامين.

وأشار محافظ الأقصر، إلى أنه يجرى توفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة مستشفى قرى الشغب، ووحدة صحة الأسرة بقرية الدير في إسنا، واللذين توقف العمل بهما منذ 7 سنوات، وليتم تحوليهما لمراكز علاجية متخصصة.

ويتزامن ذلك مع تطوير مستشفى الحميات بالأقصر، جنبًا إلى جنب مع مشروع صندوق “تحيا مصر” لإنشاء مركز لعلاج فيروس “سي” بالمستشفى، والذي ينتظر أن يتم افتتاحه خلال شهرين، بجانب الموافقة على إقامة جناح جديد للعناية المركزة بمستشفى الأقصر الدولي، وتزويد المستشفى بأحدث جهاز للرنين المغناطيسي، وعشر حضانات للأطفال، وتوفير الطواقم الطبية اللازمة لفتح 24 وحدة صحية بقرى المحافظة على مدار 24 ساعة.

وأشار محافظ الأقصر، إلى أن خطة تطوير المستشفيات بالمحافظة بلغت وصلت الى 660 مليون جنيه، وتتضمن إحلال وتطوير وتجديد خمس مستشفيات عامة ومركزية، حيث تم إعتماد 150 مليون جنيه لإحلال وتجديد مستشفى إسنا، و140 مليون جنيه لإحلال وتجديد مستشفى أرمنت، و80 مليون جنيه لإحلال وتجديد مستشفى العديسات، و111 مليون جنيه لتطوير مستشفى الأقصر العام، و 85 مليون جنيه لتطوير مستشفى البياضية.