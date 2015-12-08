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«الفكر العربي »تكرم شبكة قنوات روتانا

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«الفكر العربي »تكرم شبكة قنوات روتانا «الفكر العربي »تكرم شبكة قنوات روتانا

الرئيس التنفيذي لشبكة قنوات روتانا «تركي الشبانه»، يتسلم درع تقديري من منظمة «الفكر العربي»

كتبت:إنجي لطفي

كرّمت مؤسّسة الفكر العربي قنوات روتانا كشريك إعلامي أساسي في دورتها الرابعة عشر التي أقامتها المؤسسة في العاصمة المصرية، والتي حملت عنوان “التكامل العربي تحدّيات وآفاق”.

استلم الرئيس التنفيذي لشبكة قنوات روتانا، تركي الشبانه، الدرع التقديري من القيمين على هذا الحفل الذي يقام بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبحضور أمين عام الجامعة العربية السابق الدكتور عمرو موسى، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة،و سعادة السفير السعودي في القاهرة أحمد قطان، و رئيس مجلس الأعيان الأردني السابق طاهر المصري، وأعضاء مجلس أمناء المؤسّسة، ومدراء القنوات الفضائية وكبار الإعلاميين.

وقال«تركي الشبانه» إنّ “مشاركة قنوات روتانا في هذا المؤتمر يأتي من صلب إيمانها بدور الإعلام المسؤول والشفاف تجاه الأفراد والمجتمعات. من هنا أهمية الشراكة بين شبكة قنوات روتانا و مؤسّسة الفكر العربي ودعمها لهذا المؤتمر الذي يعزز مبادرة التضامن بين الفكر والمال لتنمية الاعتزاز بثوابت الأمّة ومبادئها وقيمها وأخلاقها، كل ذلك باعتماد الحرية المسؤولة لتوحيد الجهود الفكرية والثقافية وتضامن الأمّة والنهوض بها والحفاظ على هويّتها”.

 

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