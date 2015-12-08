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غدًا.. نظر قضية «كتائب أنصار الشريعة»

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غدًا.. نظر قضية «كتائب أنصار الشريعة» غدًا.. نظر قضية «كتائب أنصار الشريعة»

قضية «كتائب أنصار الشريعة»

 

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأربعاء، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة،  برئاسة المستشار محمد فهمي، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب أنصار الشريعة”.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر في مطلع أغسطس العام الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسي، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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