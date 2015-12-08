غدًا | محاكمة عاطل سرق شقة ملحق سفارة سويسرا

تبدأ محكمة جنح المعادى،غدًا الأربعاء، 9ديسمبر، أولى جلسات، محاكمة عاطل سرق شقة ملحق سفارة سويسرا.

تعود تفاصيل القضية عندما تمكن ضباط مباحث إدارة تأمين المعادى، من ضبط “أحمد.ع.س” 28 عاما، عاطل، والسابق اتهامه في 6 قضايا آخرها 18619 لسنة 2014م بولاق الدكرور- جيزة “سرقة وسائل نقل”، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4774 لسنة 2013، والمقضى فيها بالحبس 6 أشهر.

وتمكنت ضباط إدارة تأمين المعادي من ضبط أحمد.ع، 28 عامًا، عاطل، وبحوزته كاميرا تصوير، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 27 جنيها ماليزى، 10 جنيهات سويسرى، 5 دولارات أمريكي.

وبأستدعاء المجنى عليه، تعرف على المضبوطات، واتهم العاطل بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20105 لسنة 2015م جنح المعادى، وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأمر عمرو شريف رئيس نيابة المعادى، بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب اعترافه بارتكاب الواقعة، ثم جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، حبس متهم ، 15 يوما على ذمة التحقيق، عقب اعترفه بارتكاب الواقعة.