ترطيب الوجه و تبييضه و التخلص #من التجاعيد في 5 دقائق نقدم لكم هذه الوصفة الطبيعيه و الغير مكلفه تخلصك من التجاعيد و ترطب الوجه و تبيضه.
مكونات وصفة الوجه للترطيب و التخلص #من التجاعيد
المكونات
كبسولات اوميجا 3
فيتامين E
زيت زيتون
علب صغيره معقمة
التحضير
لكل كبسوله يقابلها نصف ملعقة زيت زيتون صغيرة
نخلط الاوميغا 3 مع زيت الزيتون و نحتفظ بها في علبة و في العلبه الاخرى نخلط فيتامين E مع زيت الزيتون
لمزج زيت الكبسولات يكفي ان نحدث ثقبا بابرة معقمة .
الاستعمال
يكون استعمال مزيج الاوميغا يوما بيوم مع مزيج فيتامين E
و يكون ذلك ليلا بعد تنظيف الوجهإعلان - Ads إعلان - Ads