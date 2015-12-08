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ترطيب الوجه و تبييضه و التخلص من التجاعيد في 5 دقائق

  • الصحة
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ترطيب الوجه و تبييضه و التخلص من التجاعيد في 5 دقائق ترطيب الوجه و تبييضه و التخلص من التجاعيد في 5 دقائق

ترطيب الوجه و تبييضه و التخلص #من التجاعيد في 5 دقائق نقدم لكم هذه الوصفة الطبيعيه و الغير مكلفه تخلصك من التجاعيد و ترطب الوجه و تبيضه.

مكونات وصفة الوجه للترطيب و التخلص #من التجاعيد
المكونات

كبسولات اوميجا 3

فيتامين E

زيت زيتون

علب صغيره معقمة
التحضير

لكل كبسوله يقابلها نصف ملعقة زيت زيتون صغيرة

نخلط الاوميغا 3 مع زيت الزيتون و نحتفظ بها في علبة و في العلبه الاخرى نخلط فيتامين E مع  زيت  الزيتون

لمزج زيت الكبسولات يكفي ان نحدث ثقبا بابرة معقمة .
الاستعمال

يكون استعمال  مزيج الاوميغا يوما بيوم مع مزيج فيتامين E

و يكون ذلك ليلا بعد تنظيف الوجه

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