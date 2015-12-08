10 فوائد لزيت الزيتون أهمها قاتل للبكتيريا ومجدد للبشرة

فوائد زيت الزيتون كثيرة

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فوائد زيت الزيتون للجلد والجسم

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فوائد زيت الزيتون، تلك الشجرة المباركة، لا حصر لها، فزيت الزيتون أحد أهم الزيوت الطبيعية العلاجية علي الإطلاق ولا يمكن أن يتم حصر فوائد زيت الزيتون الذى له خواص علاجية والتئامية مذهلة للجسم والبشرة ومجددة لها.فوائد زيت الزيتون لا حصر لها، هذا ما أكد عليه الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، مؤكدا أن فوائد هذا الزيت لا تنحصر فى قدرته العلاجية لتيسير هضم الطعام عند إضافته له، بل إن له فوائد ظاهرية مذهلة.>زيت الزيتون حسب توضيح الدكتور أيمن له الكثير من الاستخدامات، ومن أهم فوائد زيت الزيتون للبشرة والجلد:

-أكبر مضاد للأكسدة لذا فهو قادر على التئام خطوط الوجه والجسم كاملة لقدرته العلاجية المذهلة

-قاتل للبثور والحبوب وحب الشباب، فهو يساعد على التخلص من الحبوب وآثارها السوداء حتى بعد مرور السنوات

-زيت الزيتون مرطب طبيعى للجلد والبشرة ويعالج تشققها، وتقشفها، وذبولها ويزيل القشرة الميتة عليها، ويعيد ترميمها مرة أخرى

-قاتل لبكتيريا وفطريات البشرة، ومنعم طبيعى لها، ويزيد من حمرتها ونضارتها

-ينظف زيت الزيتون المسام، ومنظف جيد بعد تنظيف الماكياج

-يقاوم زيت الزيتون كرمشة الجلد الطبيعية الناتجة عن التقدم فى العمر، ويؤخر ظهورها وعمقها، لاحتوائه على مضادات أكسدة

-يساعد زيت الزيتون على تجدد خلايا البشرة لأن من خواصه مقاومة تأكسد خلايا الجلد

-يمكن استخدامه كزيت مساعد فى خليط لإنبات الشعر، وتقوية البصيلات وتغذية الجذور، بجانب بعض الزيوت كالجرجير وزيت الخروع

-يحمى زيت الزيتون من تباين لون البشرة ويعمل على توحيده، وتفتيح المناطق الغامقة كحول الفم

-يقلل زيت الزيتون من الرؤوس السوداء، وبمثابة أفضل مقشر طبيعى رطب على البشرة فى حال إضافة الملح أو السكر