بشرى لمرضى السكر..علاج لجروح القدم السكري بالديدان الطبية يجنبك بترها

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على أحدث علاج للجروح المزمنة باستخدام اليرقات أو الديدان الطبية، وهي وسيلة علاجية قديمة، استخدمت للمرة الأولى في العلاج خلال الحرب العالمية الأولى، حيث لاحظ الأطباء أن جروح الجنود الموجود بها ديدان قد تعززت قدرتها على الاستشفاء بشكل أسرع، وبالفعل عند وضع الديدان داخل جروح الجنود المصابين عولجوا بشكل سريع.>وتوصف الجروح بأنها مزمنة إذا احتاجت أكثر من 6 أسابيع كي تتعافى، ويحدث ذلك غالباً بسبب نقص إمدادات الدم إلى موضع الجرح وبسبب نقص مستويات الأكسجين التي تصل إليه، ومن أشهر هذه الجروح:قرح الفراش والقدم والساق السكري، وقد تنتهي في النهاية ببتر العضو كما هو الحال مع مرضى السكر.>وقامت شركة "BioMonde" البريطانية بابتكار هذه التقنية العلاجية الجديدة، وهي عبارة عن ضمادة تشبه أكياس الشاي وتعرف باسم "BioBag"، ويحتوي كل كيس على حوالي 50 يرقة لذبابة الزجاجة الخضراء، وهي من أشهر أنواع الذباب في بريطانيا.>ويقوم الطبيب بوضع هذا الكيس على الجزء المصاب عند المريض، حيث تفرز اليرقات بعض الأنزيمات على الجروح لتقوم بتليين الأنسجة الميتة وتحولها إلى وسط سائل، ثم تقوم اليرقة بالتغذي عليه، وهي لا تسبب أي أضرار ويشعر الشخص فقط بوخز خفيف يشبه الدغدغة.>وأضاف التقرير أنه يجب إزالة اليرقات قبل أن تتحول إلى ذبابة، وغالباً يحدث ذلك خلال 7 إلى 10 أيام، وقد يكفى وضع هذا الكيس العلاجي لمدة 3 أيام، كما أوصى الباحثون بدهان كريم على الجلد السليم المحاط بالجرح قبل تثبيت كيس اليرقات كي لا يتعرض الجلد السليم للتآكل.

وأكد الباحثون أن العلاج باستخدام اليرقات أو الديدان الطبية يتفوق على العلاجات الأخرى مثل الجراحة، حيث تستهدف الديدان الأنسجة المصابة والميتة فقط دون التأثير على الأنسجة السليمة، ويبلغ تكلفة العلاج ما بين 200 و300 جنيه إسترليني.

المثير أن الأبحاث العلمية قد أكدت فوائد هذه التقنية العلاجية، وكشفت دراسة طبية نشرت في عام 2013 خلال دورية " British Journal of Community Nursing" أن العلاج باليرقات أو الديدان هو بالفعل فعال للغاية في علاج الجروح المزمنة.>ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية .



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