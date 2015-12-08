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التحفظ على أموال شركة صرافة تابعة للإخوان فى كفر الشيخ

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التحفظ على أموال شركة صرافة تابعة للإخوان فى كفر الشيخ التحفظ على أموال شركة صرافة تابعة للإخوان فى كفر الشيخ
قرر المستشار عمرو عبد الله عضو لجنة التحفظ على أموال الإخوان، التحفظ على أموال شركة البحيرة للصرافة الكائنة بعمارات الأوقاف بشارع الجيش فى مدينة كفر الشيخ، بحضور قوة من مديرية أمن كفر الشيخ.

يدير الشركة كل من "عبد المولى. ع. ا ع" و "محمد . ع. س . م" و "محمد . م. م. ع"، وتم التحفظ على 234 ألفا و550 جنيها مصريا و6416 دولارا أمريكيا و4282 ريالا سعوديا و2645 ريالا قطريا و8675 دينارا كويتيا، وتم تعيين أحد أعضاء لجنة التحفظ على الأموال لإدارة المصرف، ومازالت عمليات الجرد مستمرة من لجنة التحفظ.

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