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محافظ المنوفية يعتمد أسماء المرشحين للتعيين فى نسبة الـ5% لذوى الاحتياجات الخاصة

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محافظ المنوفية يعتمد أسماء المرشحين للتعيين فى نسبة الـ5% لذوى الاحتياجات الخاصة محافظ المنوفية يعتمد أسماء المرشحين للتعيين فى نسبة الـ5% لذوى الاحتياجات الخاصة
اعتمد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بيان باسماء المرشحين للتعيين فى نسبة الـ5%من ذوى الاحتياجات الخاصة الوارد من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بشأن تعيين "176" من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار المحافظ فى بيان اليوم، انه سيتم اعلان النتيجة بمقر مديرية التنظيم والادارة بمجمع المصالح بشبين الكوم.

وتضمنت القوائم 20 مؤهل من حاملى المؤهلات العليا دفعات 1985-1992 ومن حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة 104 من دفعات 1981-1986، و6 من حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة دفعات 1979-1983 و46 بدون مؤهل من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف البيان، أن القوائم راعت ملائمة الاعاقة مع طبيعة العمل، وبما يتفق مع المؤهل الدراسي وشهادة التأهيل، ويتم توزيع المرشحين على الجهات المختلفة داخل المحافظة وبالقرب من محل اقامتهم ، شريطة أن تتطابق شهادة التأهيل مع التقرير الطبي الصادر من المجلس الطبي المختص وفى حالة وجود اى اختلاف يؤجل تسليمه العمل ويخاطب الجهاز بشأنه.

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مصر 365