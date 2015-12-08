صور من فنادق "نيويورك" حيث تنزل النجمات

في إطار الإطلالة على فنادق فخمة من العالم، "سيدتي. نت" يطلع القارئات على أهم 3 فنادق في "نيويورك"، استقطبت أشهر النجمات خلال أسبوع الموضة الفائت، في ما يأتي:

1. "غرمرسي بارك"

حرصت الأخوات Kim وKhloe Kardashian وKendall Jenner على الإقامة في هذا الفندق الفخم خلال "أسبوع الموضة".

يقع الفندق في حي "مانهاتن فلاتيرون"، ويبعد حوالي 7 دقائق سيراً على الأقدام من متنزه "ماديسون سكوير"، و482 متراً من ميدان "يونيون" و محطة "مترو" الأنفاق، على الشارع الـ28 المخصص للتسوّق حيث العلامات التجارية الشهيرة، و3 دقائق من المتاجر والمطاعم في "بارك أفنيو".

يحوي الفندق 185 غرفة فسيحة تشتمل على أعمال فنيّة عائدة إلى القرن العشرين، وتبدو مجهزة بوسائل الراحة ومؤثثة بالمفروشات المصنوعة يدوياً التي تعيد الزائر إلى "الزمن الجميل"! قام المصمّم جوليان شنابل بتجديد المكان في سنة 2006 على طراز عصر النهضة، بألوان نابضة بالحياة!

ويتوفر في الفندق مركز للياقة البدنية يعمل على مدار 24 ساعة، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالمأكولات الإيطالية في مطعم "ميالينو".

2. "غانسفورت بارك نيويورك"

استقطب "الفندق" الفنّانة الشهيرة Rihanna، علماً أنه يوفر للضيوف فرصة الاستمتاع بالسباحة في بركة ساخنة في الأماكن المغلقة كما في الهواء الطلق على مدار السنة. كما يحوي حديقة في الطبقة العلوية تشكل مكان استراحة المشاهير.

يمتاز هذا الفندق العصري ذو فئة الأربع نجوم بموقع مركزي في مدينة "نيويورك"، ويوفر خدمة "الواي فاي" المجانية وسبا "اكسال" ومسبحاً على السطح في الهواء الطلق. ويقع الفندق على بعد مبنى من محطة مترو الشارع الـ 28.

تمتاز جميع الغرف بأسقف عالية.

هناك، يقدم مطعم "أسيلينا" أشهى المأكولات الإيطالية، كما تتوفّر فيه علاجات التجميل وجلسات "المساج" في السبا وصالون "كالتر". ويوفر الفندق أيضاً الخدمات السياحية ومركزاً لرجال الأعمال.

يقع مطار "لاغوارديا" على بعد 14.4 كيلومتراً من الفندق، ويبعد مبنى امباير ستيت مسافة 6 مبان من الفندق. كما توفر محطة "المترو" القريبة إمكانية الوصول بسهولة إلى "تايمز سكوير" و"سنترال بارك" التي تشكل ملاذاً لعشاق التسوق!

3. "ترامب سوهو"

كان خيار الممثّلة الأمريكية Jessica Alba للإقامة في "نيويورك"، إذ يقع على بعد مبنى فقط من محطة "مترو" أنفاق شارع "سبرينغ" في وسط منطقة التسوق"، ويتكوّن من 46 طبقة، ويضمّ "سبا" كامل الخدمات، و4 مطاعم، فيما تبدو واجهاته بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف. ويضم غرفاً عصرية مريحة مع أثاث مصنوع خصيصاً للمكان. ويوفّر الفندق خيار تناول الأطباق اليابانية العصرية في "كوي سوهو". وهناك، يوجد حمام سباحة موسمي في الهواء الطلق بالطبقة السابعة يطل على المدينة، فضلاً عن مركز للياقة البدنية وخدمات لرجال الأعمال.

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