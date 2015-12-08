"المصعد الحلقى" ابتكار جديد لطلبة كلية الهندسة الإلكترونية فى المنوفية

تمكن فريق من طلبة قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم الآلى بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية، من ابتكار تقنية جديدة فى عالم المصاعد الكهربية يطلق عليها اسم "ميكسل"، وهى استخدام مصعد متعدد العربات فى مسار حلقى.

وقال الدكتور محمد البردينى، عميد الكلية وأستاذ هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم والمشرف على المشروع، إن هذه التقنية تتميز بتوفيرها للمساحة التى تستخدمها المصاعد التقليدية والقضاء على عيوبها مثل طول وقت الانتظار وخطورة انقطاع التيار الكهربى والحفاظ على أرواح المواطنين، نظرا لاحتوائها على بطاريات جافة كمصدر بديل للتيار الكهربى، كما تساعد أيضا فى توفير الطاقة الكهربية.

وأضاف المشرف على المشروع أن هذه التقنية تعتبر وسيلة نقل داخل المبنى من خلال تعدد العربات دون الحاجة إلى مساحة، مما يساعد أصحاب الشركات والفنادق الكبرى على تحقيق المعادلة الصعبة الربح الأكثر مع الراحة والأمان للنزلاء.

يضم فريق العمل: هشام الجرادينى، ومصطفى مراد، ومروة الزقزوقى، وبسمة قشقوش، وعلاء بدوى، وهشام عاشور، ومحمد عصام فضل الله، والمهندس رامى فريد، والأستاذ المساعد بالقسم.