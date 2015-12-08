جمعية الأورمان تعيد إعمار 27 منزلا آيلا للسقوط بمنشأة سليمان بكفر الزيات

أعادت جمعية الأورمان بالغربية إعمار 27 منزلا آيل للسقوط بقرية منشأة سليمان التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وأكد محمد وهبة، مسئول ملف المساعدات بجمعية الأورمان بالغربية، اليوم، الثلاثاء، أن الجمعية بالتعاون مع مؤسسة رئاسة الجمهورية، وصندوق تحيا مصر قامت بإعادة إعمار 27 منزلا بقرية منشأة سليمان بمركز كفر الزيات بعد دراسة حالة الأسر، التى تسكن بتلك المساكن وتبين أنها مساكن غير آدمية، وسكانها تحت خط الفقر.

وأضاف بعد عمل البحوث الاستكشافية تم تسقيف وتشطيبها بشكل لائق للآدميين، وتسليمها للأسر وهى كاملة المرافق من السباكة والكهرباء، والتشطيب النهائى، وأعرب الأهالى عن فرحتهم مقدمين الشكر لرئاسة الجمهورية، ومؤسسة الرئاسة وصندوق تحيا مصر.