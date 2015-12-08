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محافظ الفيوم يفرج 441 ألف جنيه الدفعة الثانية من شيكات دعم مراكز الشباب

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محافظ الفيوم يفرج 441 ألف جنيه الدفعة الثانية من شيكات دعم مراكز الشباب محافظ الفيوم يفرج 441 ألف جنيه الدفعة الثانية من شيكات دعم مراكز الشباب
سلم المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، بتسليم الدفعة الثانية من شيكات دعم مراكز الشباب بقيمة 441 ألف جنيه، بحضور اللواء محمد حسن حمودة، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس منير مهدى مدير عام الشباب والرياضة.

وأشار محافظ الفيوم اليوم، الثلاثاء، إلى أن الشباب هم قادة المستقبل وسواعد التنمية وقلب الأمة النابض، مؤكداً على ضرورة تقديم كافة صور الدعم المادى والمعنوى اللازم لتأهيلهم ثقافياً وفكرياً مع توفير المناخ المناسب لإخراج إبداعاتهم وأفكارهم ومواهبهم ومهاراتهم للمشاركة فى بناء المجتمع ودعم التنمية.

وأضاف المحافظ: "إننا اليوم بصدد تقديم الدفعة الثانية من شيكات الدعم المقدمة لمراكز الشباب بمختلف أنحاء المحافظة بقيمة 441 ألف جنيه بواقع 41 ألف جنيه لإدارة سنورس الشبابية، و72 ألف جنيه لإدارة طامية، و66 ألف جنيه لإدارة الفيوم، و222 ألف جنيه لإدارة إطسا، و40 ألف لإدارة إبشواى ويوسف الصديق، وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بمراكز الشباب والارتقاء بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشباب، لافتاً إلى أنه قد تم تسليم الدفعة الأولى منذ أسبوعين بقيمة 1.2 مليون جنيه".

وشدد المحافظ على أن دعم مراكز الشاب مستمر ولن يتوقف أبداً، وأن الدولة تبذل قصارى جهدها لتذليل كافة العقبات التى تعوق عمل الشباب وتسعى جاهدة لإعدادهم وتدريبهم لتأهيل كوادر شبابية تقود العمل فى المستقبل.

وخلال اللقاء، التقى المستشار وائل مكرم بمجموعة من الشباب أصحاب مشروعات متنوعة تقوم على تمويلها إحدى المنظمات العالمية بالتعاون مع الشباب والرياضة بعد فحصها ودراستها، وأكد المحافظ أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم وتسهيل إجراءات التراخيص والقروض والتسويق حتى ترى مشروعاتهم النور وتدور عجلة الإنتاج، موضحاً أن هناك برنامج مشروعك الذى يتبناه مجلس الوزراء يُقدم قروضا ميسرة للشباب بمبالغ تبدأ من 25 ألف جنيه وتصل إلى أكثر من مليونى جنيه بفائدة بسيطة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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