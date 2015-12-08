«البرلمان العربي» يقدم تقريره النهائى حول مراقبة الإنتخابات للجنة العليا

أرسل البرلمان العربي تقريره إلى اللجنة العليا للانتخابات بشأن الانتخابات البرلمانية المصرية والتي جرت بمرحلتيها الأولى والثانية وذلك استكمالا لمتابعة البرلمان العربي للاستحقاقات السابقة في إطار إنجاز “خارطة المستقبل” لمصر.

وأشار البرلمان العربي إلى أن كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بدءا من اللجنة العليا للانتخابات ومرورا بكافة المؤسسات الحكومية المعنية بتهيئة الظروف المناسبة للانتخابات وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة والقضاء قد بذلوا جهدا مضنيا في المرحلتين، وتأكد الحرص على إتمام الانتخابات في جو من الشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص لكافة المرشحين دون أي تدخل.

حيث شارك البرلمان العربي بوفدين من البرلمانيين العرب والأمانة العامة للبرلمان العربي بإجمالي «28» متابع للانتخابات، ينتمون إلى «11» دولة عربية.

وقد تابع وفد البرلمان العربي خلال المرحلتين «350» لجنة فرعية تواجدت في «147» مركز اقتراع مثلت المراكز والقرى في بعض محافظات المرحلة الأولى والثانية، وحرص البرلمان على تغطية أوسع نطاق جغرافي وفقا لعدد المتابعين.

وأشار متابعي البرلمان خلال الزيارات إلى توافق مجريات عملية الاقتراع خلال الانتخابات مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية والضوابط التي اعتمدتها اللجنة العليا للانتخابات، والمعايير الدولية المتعارف عليها.

كما رصد متابعي البرلمان العربي في تقريرهم بخصوص بعض اللجان، وجود مراقبين قضائيين دورهم ضبط المخالفات الانتخابية التي قد تحدث داخل مراكز الاقتراع. وانتظام تواجد أعضاء اللجان الفرعية في التوقيتات المحددة في معظم اللجان باستثناء عدد محدود للغاية من اللجان تم تداركه من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وأشاد وفد متابعي البرلمان العربي بنسبة مشاركة السيدات وكبار السن وذوي القدرات الخاصة وزيادة الإقبال في المرحلة الثانية مقارنة بالمرحلة الأولى.

ويشار إلى أن رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان كان قد التقى مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس، والذي اطلعه على تفاصيل إعداد العملية الانتخابية.

وأعرب وفد البرلمان العربي عن خالص تمنياته وتقديره للسلطات المعنية بجمهورية مصر العربية لإلتزامها بتنفيذ «خارطة المستقبل»، ولشعب مصر الكريم على إثباته المستمر لوعيه ومشاركته في بناء مستقبل مصر الحديثة. كما يعرب البرلمان العربي عن أطيب التمنيات لأعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنجاح في أداء مهمتهم ومسئولياتهم تحقيقا لطموحات الشعب المصري الشقيق.