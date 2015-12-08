«السيسى» يدعو رئيس الوزراء اليوناني لزيارة القاهرة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر واليونان تربطهما علاقات تاريخية قوية، قائلا:”مصر واليونان يعكسان العلاقات الحضارية الإنسانية منذ آلاف السنين.

> وأوضح السيسي أن اليونان كانت الصوت المصري لدى الأصدقاء الأوروبيين في المرحلة الصعبة التي مرت بها مصر.

> وقال السيسى – خلال لقائه مع رئيس الوزراء اليونانى أليكس تسيبراس اليوم الثلاثاء -، إن التعاون فى مكافحة الارهاب والاقتصاد والثقافية وكافة المجالات امر فى غاية الاهمية، مشددا على ضرورة وجود رؤية جماعية لمواجهة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

> ودعا الرئيس السيسى رئيس الوزراء اليونانى أليكس تسيبراس الى زيارة القاهرة، مشيرا إلى أن الشعبين المصري واليوناني ينتظران منهما الكثير.

> وأضاف الرئيس السيسى أن زيارته لليونان ولقاءه مع الرئيس القبرصى خلالها تمثل نواة لتعاون إقليمي كبير.