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«السيسى» يدعو رئيس الوزراء اليوناني لزيارة القاهرة

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«السيسى» يدعو رئيس الوزراء اليوناني لزيارة القاهرة «السيسى» يدعو رئيس الوزراء اليوناني لزيارة القاهرة

خلال لقائه برئيس الوزراء اليوناني

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن واليونان تربطهما علاقات تاريخية قوية، قائلا:”مصر واليونان يعكسان العلاقات الحضارية الإنسانية منذ آلاف السنين.
> وأوضح السيسي أن اليونان كانت الصوت المصري لدى الأصدقاء الأوروبيين في المرحلة الصعبة التي مرت بها مصر.
> وقال السيسى – خلال لقائه مع رئيس الوزراء اليونانى أليكس تسيبراس اليوم الثلاثاء -، إن التعاون فى مكافحة الارهاب والاقتصاد والثقافية وكافة المجالات امر فى غاية الاهمية، مشددا على ضرورة وجود رؤية جماعية لمواجهة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.
> ودعا الرئيس السيسى رئيس الوزراء اليونانى أليكس تسيبراس الى زيارة القاهرة، مشيرا إلى أن الشعبين المصري واليوناني ينتظران منهما الكثير.
> وأضاف الرئيس السيسى أن زيارته لليونان ولقاءه مع الرئيس القبرصى خلالها تمثل نواة لتعاون إقليمي كبير.

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