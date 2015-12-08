أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر واليونان تربطهما علاقات تاريخية قوية، قائلا:”مصر واليونان يعكسان العلاقات الحضارية الإنسانية منذ آلاف السنين.
> وأوضح السيسي أن اليونان كانت الصوت المصري لدى الأصدقاء الأوروبيين في المرحلة الصعبة التي مرت بها مصر.
> وقال السيسى – خلال لقائه مع رئيس الوزراء اليونانى أليكس تسيبراس اليوم الثلاثاء -، إن التعاون فى مكافحة الارهاب والاقتصاد والثقافية وكافة المجالات امر فى غاية الاهمية، مشددا على ضرورة وجود رؤية جماعية لمواجهة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.
> ودعا الرئيس السيسى رئيس الوزراء اليونانى أليكس تسيبراس الى زيارة القاهرة، مشيرا إلى أن الشعبين المصري واليوناني ينتظران منهما الكثير.
> وأضاف الرئيس السيسى أن زيارته لليونان ولقاءه مع الرئيس القبرصى خلالها تمثل نواة لتعاون إقليمي كبير.
«السيسى» يدعو رئيس الوزراء اليوناني لزيارة القاهرة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر واليونان تربطهما علاقات تاريخية قوية، قائلا:”مصر واليونان يعكسان العلاقات الحضارية الإنسانية منذ آلاف السنين.