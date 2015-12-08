فيديو | «عادل إمام» يغازل مراسلة قناة فضائية في عزاء والدة «الإبراشي»

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للزعيم عادل إمام، خلال مشاركته في عزاء والدة الإعلامي وائل الإبراشي، والذى أقيم منذ أيام داخل أحد مساجد القاهرة الشهيرة، بحضور عدد كبير من رجال السياسة والفن.

> وظهر “الزعيم” فى الفيديو وهو يغازل فتاة تعمل كمراسلة لإحدى قنوات التلفزيون خلال تسجيل العزاء.

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