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فيديو | «عادل إمام» يغازل مراسلة قناة فضائية في عزاء والدة «الإبراشي»

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فيديو | «عادل إمام» يغازل مراسلة قناة فضائية في عزاء والدة «الإبراشي» فيديو | «عادل إمام» يغازل مراسلة قناة فضائية في عزاء والدة «الإبراشي»

عادل إمام

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للزعيم عادل إمام، خلال مشاركته في عزاء والدة الإعلامي وائل الإبراشي، والذى أقيم منذ أيام داخل أحد مساجد القاهرة الشهيرة، بحضور عدد كبير من رجال السياسة والفن.
> وظهر “الزعيم” فى الفيديو وهو يغازل فتاة تعمل كمراسلة لإحدى قنوات التلفزيون خلال تسجيل العزاء.
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