غدًا.. أولي جلسات محاكمة نقيب الصحفيين بتهمة عرقلة سير العمل بالنقابة

تبدأ محكمة جنح قصر النيل، غدًا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة “يحيى قلاش” نقيب الصحفيين، وحاتم زكريا ومحمد شبانة عضوي اللجنة الاستئنافية المختصة بنظر تظلمات القيد الاستئنافي للصحفيين بتهمة عرقلة سير العدالة والعمل والإخلال بانتظامه.

وأوضح المحامي “السيد الجمصي” إن نقيب الصحفيين وأعضاء اللجنة الاستئنافية تعمدوا عدم حضور الجلسات لتعطيل قيد الصحفيين أمام لجنة القيد الاستئنافي، فحرر العديد من المضارين محاضر بقسم شرطة قصر النيل، إلى جانب تقديم العديد من البلاغات للنائب العام، ومع ذلك أصر المدعي عليهم على امتناعهم وكأنهم فوق القانون.

وكان عدد من الصحفيين تظلموا أمام لجنة القيد الاستئنافي وفقًا لما تنص عليه المادة 14 من لائحة القيد بنقابة الصحفيين، للمطالبة بقيدهم في جداول تحت التمرين بعد رفض قيدهم في لجنة ديسمبر 2013 رغم انطباق جميع شروط القيد عليهم.