أخبار عاجلة

غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

غدًا.. أولي جلسات محاكمة نقيب الصحفيين بتهمة عرقلة سير العمل بالنقابة

Google+ Print
غدًا.. أولي جلسات محاكمة نقيب الصحفيين بتهمة عرقلة سير العمل بالنقابة غدًا.. أولي جلسات محاكمة نقيب الصحفيين بتهمة عرقلة سير العمل بالنقابة

يحيى قلاش

 

تبدأ محكمة جنح قصر النيل، غدًا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة “يحيى قلاش” نقيب الصحفيين، وحاتم زكريا ومحمد شبانة عضوي اللجنة الاستئنافية المختصة بنظر تظلمات القيد الاستئنافي للصحفيين بتهمة عرقلة سير العدالة والعمل والإخلال بانتظامه.

وأوضح المحامي “السيد الجمصي” إن نقيب الصحفيين وأعضاء اللجنة الاستئنافية تعمدوا عدم حضور الجلسات لتعطيل قيد الصحفيين أمام لجنة القيد الاستئنافي، فحرر العديد من المضارين محاضر بقسم شرطة قصر النيل، إلى جانب تقديم العديد من البلاغات للنائب العام، ومع ذلك أصر المدعي عليهم على امتناعهم وكأنهم فوق القانون.

وكان عدد من الصحفيين تظلموا أمام لجنة القيد الاستئنافي وفقًا لما تنص عليه المادة 14 من لائحة القيد بنقابة الصحفيين، للمطالبة بقيدهم في جداول تحت التمرين بعد رفض قيدهم في لجنة ديسمبر 2013 رغم انطباق جميع شروط القيد عليهم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا