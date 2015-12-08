إخلاء سبيل 4 طلاب بكفالة تشاجروا بالأسلحة فى الجامعة الكندية بسبب معاكسة فتاة

أمر المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل 4 طلاب بكفالة 3 آلاف جنيه، تشاجروا بالأسلحة النارية والشوم، داخل حرم الجامعة الكندية فى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بسبب معاكسة طالبة، مما أسفر عن إصابة أفراد أمن وطلاب بالجامعة.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما اتصلت طالبة بخطيبها، أخبرته بتعرضها للمعاكسة داخل الجامعة، مما دفع خطيبها لإحضار أصدقائه، وتوجهوا إلى الجامعة بالأسلحة النارية والشوم، ووقعت مشاجرة داخل الحرم الجامعى، بين خطيب الطالبة وطلاب بالجامعة، أسفرت عن إصابة بعض الطلبة وأمن الجامعة.