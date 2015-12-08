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محكمة لحماس تقضى بسجن فلسطينى ونجله بتهمة التخابر مع إسرائيل

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محكمة لحماس تقضى بسجن فلسطينى ونجله بتهمة التخابر مع إسرائيل محكمة لحماس تقضى بسجن فلسطينى ونجله بتهمة التخابر مع إسرائيل

> قضت محكمة عسكرية تتبع حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة اليوم الثلاثاء بسجن فلسطينى ونجله بتهمة التخابر لصالح إسرائيل.

وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكرى فى غزة بسجن المتهم وهو فى الستينيات من عمره لمدة سبعة أعوام وعلى نجله بالسجن لعشرة أعوام وفق ما أوردت مواقع إليكترونية تابعة لحركة حماس.

وحسب المواقع فإن الأبن عمل مع جهاز المخابرات الإسرائيلية منذ عام 2007 وبعد ذلك بعام جند والده للعمل معه، مضيفة أن الاثنين قدما معلومات لإسرائيل عن أماكن نشطاء فلسطينيين ونقاطهم وأسماءهم.

وصدر الحكم بحق المتهمين بشكل نهائى دون استئناف، وسبق أن نفذت حكومة حماس أكثر من 20 حكما بالإعدام منذ سيطرتها على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007 علما أن القانون الأساسى الفلسطينى ينص على أن تنفيذ أحكام الإعدام بحاجة إلى مصادقة الرئيس الفلسطينى، ولم يسبق للرئيس الفلسطينى الحالى محمود عباس أن صادق على أى حكم إعدام.
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