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صالح يدعو الأمم المتحدة إلى الزام جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار

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صالح يدعو الأمم المتحدة إلى الزام جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار صالح يدعو الأمم المتحدة إلى الزام جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار

>دعا الرئيس اليمنى السابق ورئيس حزب المؤتمر الشعبى العام على عبد الله صالح، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى إصدار قرار ملزم لكل الأطراف فى مباحثات "جنيف " ولدول التحالف العربى لوقف دائم للعمليات العسكرية فى البلاد.

وقال على صالح فى حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "إننا فى المؤتمر الشعبى العام نرحب بدعوة الأمم المتحدة إلى الوقف الفورى والكامل والغير مشروط للعدوان على بلادنا وشعبنا، وكذا وقف الإحتراب الداخلى الممول سعودياً والمسنود بقوات تحالف العدوان".

وأضاف، بأنه يدعو كذلك إلى إصدار قرار ملزم لكل الاطراف" لوقفٍ دائم لإطلاق النار وفك الحصار المفروض على اليمن، وانسحاب القوات الغازية المسنودة بالمرتزقة الكولومبيين، والمستأجرين العرب تحت إشراف الأمم المتحدة".

يذكر أن المبعوث الدولى إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ قد أعلن أن محادثات السلام حول اليمن ستعقد فى سويسرا فى الـ 15 الشهر الجاري.
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