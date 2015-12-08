أخبار الأردن اليوم..رئيس الوزراء الأردنى يؤكد صمود بلاده بفضل أجهزة الأمن

تناولت أخبار الأردن اليوم، تصريحات رئيس الوزراء الأردنى عبد الله النسور حول تأكيده بأن الوطن صامد بجهود الجيش والأجهزة الأمنية، وركزت أخبار الأردن اليوم على زيارة الرئيس الألمانى لمخيمات اللاجئين.>وأبرزت أخبار الأردن اليوم تصريحات عبد الله النسور فى رده على مداخلات لنواب انتقدوا الأجهزة الأمنية "بلادنا صامدة بقوة مؤسسات الدولة ومنها مجلس الأمة".

وأكد أن الحكومة والمؤسسات كافة لا تهوى التهويل وإثارة القلق داخل الوطن حول أى قضية، مشيرا إلى أن المنطقة ملتهبة والظرف الحالى صعب قائلا "كم يوجد سلاح جو فى المنطقة وكم دولة عضو مجلس أمن فى المنطقة، فى إشارة منه حول حجم التوتر بالمنطقة.

ونقلت أخبار الأردن اليوم تأكيده بأن القرارات الحكومية لا تستخدم التدليس والضحك على الذقون أو الغباء لاسيما فى ظل هذا الظروف الصعبة، داعيا النواب الالتفات إلى الظرف وأن يكونوا حريصين على آلية طرح الأمور بحيث لا تضر الأردن.

فيما تناولت أخبار الأردن اليوم زيارة الرئيس الألمانى يواخيم جاوك، اليوم الثلاثاء، لمخيم الأزرق للاجئين السوريين فى الأردن للاطلاع على الوضع هناك، وذلك فى ختام زيارته التى استمرت يومين فى المملكة الأردنية الهاشمية.

واستعلم الرئيس الألمانى اليوم فى البداية عن الظروف المعيشية للاجئين بالمخيم من مدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى الأردن، كما زار جاوك مدرسة ومركزا مجتمعيا هناك بعد ذلك.

جدير بالذكر أن مخيم الأزرق الذى يعد ثانى أكبر مخيم لاجئين فى الأردن وتديره المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يقع فى الصحراء على بعد 100 كيلومتر تقريبا شرقى العاصمة الأردنية عمان بالقرب من الحدود السورية، ووفقا لبيانات المفوضية، يعيش هناك نحو 28300 لاجئ، ولكن يمكن للمخيم أن يستقبل ما يصل إلى 130 ألف لاجئ.